Venez planter votre arbre !

Mini forêt des Prés-Hauts Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

La mini forêt sera plantée au dessus du City Stade des Prés-Hauts, matériel de plantation fourni. Prévoyez une tenue adaptée à la météo. .

Mini forêt des Prés-Hauts Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Venez planter votre arbre !

L’événement Venez planter votre arbre ! Tonnerre a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois