Venez planter votre part de nature

Parking du cimetière Breuil-la-Réorte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Par la plantation d’une trame végétale en pied de mur, l’animation met en avant l’importance et le rôle majeur du végétal dans nos espaces publics face au changement climatique, en réponse à la préservation de la biodiversité.

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Parking du cimetière Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 91 72 equipedebreuil@gmail.com

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English :

By planting a grid of vegetation at the foot of a wall, the animation highlights the importance and major role of plants in our public spaces in the face of climate change, in response to the preservation of biodiversity.

L’événement Venez planter votre part de nature Breuil-la-Réorte a été mis à jour le 2026-03-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin