Venez remonter le temps à la Tour de Corsavy ! Tour de Corsavy Corsavy

Venez remonter le temps à la Tour de Corsavy ! Tour de Corsavy Corsavy samedi 20 septembre 2025.

Venez remonter le temps à la Tour de Corsavy ! 20 et 21 septembre Tour de Corsavy Pyrénées-Orientales

Clé disponible au Camping de la Lyre à Corsavy. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Plongez dans l’histoire fascinante du réseau des tours à signaux, l’un des plus anciens systèmes de communication. Jadis, la Tour de Corsavy transmettait des alertes par fumée le jour et par feu la nuit, reliant la Tour de Batère au château féodal et protégeant le village des invasions.

Aujourd’hui, c’est à vous de l’explorer ! ⛰️ Profitez d’une vue imprenable sur tout le Vallespir et découvrez ce patrimoine unique.

Clé disponible au Camping de la Lyre à Corsavy.

Tour de Corsavy 201 route de Batère, 66150 Corsavy Corsavy 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 26 51 https://www.visit-canigo.com/patrimoine-culturel/la-tour-de-corsavy/ La tour de Corsavy est une tour circulaire avec un contrefort en demi-lune coté montagne, postérieur à sa construction d’origine. Il semble que de toute évidence que ce contrefort fut construit pour empêcher la tour de basculer dans le ravin. Cette tour avait pour fonction d’envoyer ou de transmettre un signal aux guetteurs des autres tours de la région lors d’invasions, c’est une tour dite à signaux.

Il y a un très beau panorama sur le village de Corsavy et sur le Vallespir jusqu’à la mer.

Érigées au XIIIème siècle par Jacques II de Majorque, ces tours pour la plupart installées sur les crêtes des montagnes, établissaient ainsi un véritable réseau de communication par signaux de fumée. Le signal était envoyé grâce à un feu allumé au sommet de la tour. L’on pouvait ainsi prévenir la vallée d’une attaque. Demander les clés de la Tour au Camping de la Lyre à Corsavy.

Plongez dans l’histoire fascinante du réseau des tours à signaux, l’un des plus anciens systèmes de communication. Jadis, la Tour de Corsavy transmettait des alertes par fumée le jour et par feu la …

© Vallespir Canigó