Venez rencontrer 2 structures d’insertion (IAE) à FRANCE TRAVAIL Rennes Est (10h30) Agence RENNES EST Rennes

Venez rencontrer sur cette matinée 2 structures d’Insertion par l’Activité Economique / IAE, qui vous expliqueront leur organisation, leurs besoins et l’accompagnement possible avec ce type de contrat. Les structures et France Travail pourront vérifier votre éligibilité et quel poste pourrait vous correspondre. Les structures présentes seront : AJI Environnement (Entreprise d’insertion en ESPACE VERT) TRIBORD (Entreprise d’Insertion en gestion de déchèteries, collecte, tri des matières recyclabl

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



