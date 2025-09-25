Venez rencontrer 2 structures d’insertion IAE à FRANCE TRAVAIL Rennes Est Agence RENNES EST Rennes

Venez rencontrer 2 structures d'insertion IAE à FRANCE TRAVAIL Rennes Est Agence RENNES EST Rennes jeudi 25 septembre 2025.

Venez rencontrer 2 structures d’insertion IAE à FRANCE TRAVAIL Rennes Est Agence RENNES EST Rennes Jeudi 25 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer sur cette matinée 2 structures d’Insertion par l’Activité Economique / IAE, qui vous expliqueront leur organisation, leurs besoins et l’accompagnement possible avec ce type de con…

Venez rencontrer sur cette matinée 2 structures d’Insertion par l’Activité Economique / IAE, qui vous expliqueront leur organisation, leurs besoins et l’accompagnement possible avec ce type de contrat. Les structures et France Travail pourront vérifier votre éligibilité et quel poste pourrait vous correspondre.Les structures présentes seront : AJI Environnement (entreprise d’insertion en ESPACE VERT)ERGOS Rennes (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion multi-secteurs)

Venez avec un CV à jour, entre 10h30 et 12h !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/483245

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine