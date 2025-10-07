Venez rencontrer AGRI INTERIM! Agence RENNES NORD Rennes

Le 7 octobre, l’agence d’intérim AGRI INTERIM, spécialisée dans l’agriculture, le paysagisme, les travaux publics, les transports, l’aquaculture, sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous. Que vous soyez diplômé(e) ou non, expérimenté(e) ou non, une opportunité vous attend ! Pourquoi venir ? – Découvrez des missions en intérim adaptées à votre profil (CDD, CDI, missions…). – Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour trouver des postes en adéquation avec vos compétences. – Rencontrez des recruteurs spécialisés dans les domaines agricoles, paysagismes, les travaux publics, les transports ou encore l’aquaculture. Ne manquez pas cette occasion de booster votre carrière ! Inscrivez-vous dès maintenant sur votre espace MEE pour réserver votre place.

– Rendez-vous à l’accueil France Travail Rennes Nord, avec un CV à jour à l’horaire indiqué – Temps d’échange avec une chargée de recrutement d’Agri intérim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T11:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/491200

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine