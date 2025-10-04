Venez rencontrer Bertrand Belin à la Fnac des Ternes ! FNAC Paris – Ternes Paris

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Watt », venez rencontrer Bertrand Belin lors d’une rencontre suivie d’une séance de dédicace à la Fnac des Ternes, samedi 4 octobre à 15h.

Venez rencontrer Bertrand Belin, auteur-compositeur, interprète, écrivain et acteur français. Après une tournée de 120 dates avec Tambour Vision, 7 albums solo et plusieurs collaborations musicales, il présente « Watt » enregistré avec Thibault Frisoni. L’album, mêlant rock, blues et chanson, propose 12 titres où se croisent créativité et univers personnel.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

FNAC Paris – Ternes 26, avenue Ternes 75017 Paris

