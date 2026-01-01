Venez rencontrer Elena Nagapetyan à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

ELENA NAGAPETYAN est humoriste. Née en Ouzbékistan de parents arméniens, elle a vécu en Russie avant de s ’installer en France. Son spectacle, basé sur son vécu, aborde des thèmes tels que la grossesse, le divorce, la vie de maman, le tout raconté avec humour et autodérision. Elle s ’ est fait connaître sur les réseaux sociaux en 2022 et cumule désormais plus de 800 000 followers sur Instagram. Grâce à un humour provocateur et des vidéos sans tabous, l’ artiste séduit un public de plus en plus large. Elle entamera une tournée des Zénith en France dès début 2026.

Elena Nagapetyan à la Fnac Forum des Halles !

À l’occasion de la sortie de son premier livre, « La bible d’une MILF », l’humoriste sera présente lors d’une séance de dédicace le Jeudi 22 Janvier à partir de 18h.*

*Événement gratuit sur inscription via le lien de l’Éclaireur Fnac !

Le jeudi 22 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69452-venez-rencontrer-elena-nagapetyan-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



