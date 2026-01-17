Venez rencontrer Emma Green à la Fnac Forum des Halles Fnac Forum des Halles Paris

Emma Green est en réalité le pseudonyme de deux autrices françaises qui partagent une sensibilité commune pour les émotions humaines, qu’elles transmettent à travers leurs romans.

En 2014, Emma Green publie Toi + Moi, une série qui se distingue par son humour et ses personnages attachants. Cette série est rapidement suivie par Call Me Baby et Call Me Bitch, deux romans qui séduisent un large public grâce à leur style incisif et leurs intrigues passionnantes.

En 2023, Emma Green publie Ce qui nous rend vivants, un roman qui explore les complexités des relations humaines avec une profondeur émotionnelle remarquable. En 2024, elles sortent Jeux interdits, Jeux insolents, Jeux infinis et Jeux imprudents, des œuvres qui confirment leur talent pour créer des histoires d’amour intenses et émouvantes.

Emma Green a également reçu plusieurs récompenses pour son travail, notamment le prix de la meilleure analyse de nouvelles religieuses de la Religion News Association en 2018 et le prix George W. Hunt, S.J., pour l’excellence en journalisme, arts et lettres en 2020.

Avec une quarantaine de livres à leur actif, Emma Green touche les lecteurs à travers le monde avec des histoires passionnantes et des personnages profondément humains.

Venez rencontrer Emma Green ! À l’occasion de la sortie de leur nouveau roman « Si les étoiles se taisent », le duo d’autrices sera présent lors d’une séance de dédicace le 04 février 2026 à la Fnac Forum des Halles.

Le mercredi 04 février 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1 – 7, rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69393-venez-rencontrer-emma-green-a-la-fnac-forum-des-halles-et-lyon-bellecour-sur-inscription/



