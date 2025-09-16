Venez rencontrer Ergalis Médical ! Agence RENNES NORD Rennes

Venez rencontrer Ergalis Médical ! Agence RENNES NORD Rennes mardi 16 septembre 2025.

Venez rencontrer Ergalis Médical ! Agence RENNES NORD Rennes Mardi 16 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Le 16 septembre, l’agence d’intérim Ergalis, spécialisée dans le secteur médical, sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous. Vous êtes aide-soignant(e), infirmier…

Le 16 septembre, l’agence d’intérim Ergalis, spécialisée dans le secteur médical, sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous. Vous êtes aide-soignant(e), infirmier(ère), auxiliaire de vie, aide médico-psychologique (AMP) ou accompagnant(e) éducatif et social (AES) ? Vous avez un diplôme ou une expérience significative ? Une opportunité vous attend ! Pourquoi venir ? – Découvrez des missions en intérim adaptées à votre profil (CDD, CDI, missions…). – Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour trouver des postes en adéquation avec vos compétences. – Rencontrez des recruteurs spécialisés dans le domaine médical. Ne manquez pas cette occasion de booster votre carrière dans le médical ! Inscrivez-vous dès maintenant sur votre espace MEE pour réserver votre place.

– Rendez-vous à l’accueil France Travail Rennes Nord, avec un CV à jour à l’horaire indiqué – Temps d’échange avec une chargée de recrutement d’Ergalis Médical

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T10:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/488625

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine