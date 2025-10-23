Venez rencontrer Faro à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Venez rencontrer Faro à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris jeudi 23 octobre 2025.

Après le succès de « Je m’appelle Kylian », qui a conquis petits et grands passionnés de football et de BD, Faro revient avce un hommage fort et inspirant à l’une des plus grandes légendes du sport français : Zinédine Zidane. Avec son trait dynamique et expressif, il retrace le parcours de ce joueur hors du commun. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les coulisse de son travail et repartir avec un exemplaire unique et dédicacé.*

*Accès dans la limite des places disponibles

Le jeudi 23 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp68412-venez-rencontrer-faro-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/