Venez rencontrer Karen Cheryl à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

Avec une carrière débutée en 1975, Karen Cheryl a chanté et dansé durant 16 ans, jusqu’en 1991, avant de tourner la page et de se consacrer à d’autres activités. Chanteuse emblématique des années 70 et 80, elle a marqué plusieurs générations qui ne l’ont jamais oubliée.

Si sa période française comprend bon nombres de titres entêtants (comme La marche des machos, Si…, Oh ! chéri chéri…, Les nouveaux romantiques), c’est certainement grâce à sa période ‘Disco américaine’ (1978-1980) qu’elle reste aujourd’hui définitivement culte (les hits There’s a Sweet Melody, Sing To Me Mama, Show Me You’re Man Enough, Tchoo Tchoo, Keepin’ It Up, I Hope It’s Me).

C’est cette révolution musicale et intime que saluera le 16 janvier prochain le Best Of Show Me You’re Fan Enough !, qui sera disponible en 8 versions physqiues (coffret limité 3CD / vinyle simple noir / Picture Disc / double vinyle noir / double vinyle couleurs / 3 éditions CD simple dont 2 limitées collector).

Réactivé en 2024, le catalogue de Karen Cheryl a été remasterisé d’après les bandes analogiques d’origine. Il n’avait pas été réédité depuis plus de 3 décennies. À la croisée de la Pop, du Disco et du Néo-Yéyé, il reste aujourd’hui une véritable ‘madeleine de Proust’ pour les fans.

Venez rencontrer Karen Cheryl à la Fnac Forum des Halles !

À l’occasion de la sortie de son Best Of « Show Me You’re Fan Enough ! » (Coffret collector en édition limitée), la chanteuse emblématique des années 70 et 80 sera présente lors d’une séance de dédicace le 17 Janvier 2026 à la Fnac Forum des Halles. Événement gratuit sur inscription !

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T15:00:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69429-venez-rencontrer-karen-cheryl-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



Afficher la carte du lieu Fnac Forum des Halles et trouvez le meilleur itinéraire

