Venez rencontrer la BGE en entretien individuel Agence RENNES CENTRE Rennes Vendredi 19 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

La BGE sera présente dans votre agence de France Travail Rennes Centre dans le cadre des Vendredis de l’Entreprenariat.

La BGE sera présente dans votre agence de France Travail Rennes Centre dans le cadre des Vendredis de l’Entreprenariat. Vous aurez la possibilité de venir échanger avec une conseillère expérimentée en entretien individuel de 30 minutes.

Une fois votre positionnement sur cette action, vous serez recontacté(e) afin de vous positionner sur un créneau de 30 minutes entre 9h30 et 11h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T11:30:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/528386

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine