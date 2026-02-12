Venez rencontrer la BGE en entretien individuel Agence RENNES CENTRE Rennes Vendredi 13 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

La BGE sera présente dans votre agence de France Travail Rennes Centre dans le cadre des Vendredis de l’Entreprenariat. Vous aurez la possibilité de venir échanger avec un conseiller expérimenté en entretien individuel de 30 minutes.

Une fois votre positionnement sur cette action, vous serez recontacté(e) afin de vous positionner sur un créneau de 30 minutes entre 9h00 et 11h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



