Venez rencontrer la Fondation du patrimoine ! Collegiale Saint-Pierre Le Dorat

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:30:00+ – 2025-09-21T12:+

La délégation Limousin de la Fondation du patrimoine assurera la tenue d’un stand sur le parvis de la collégiale du Dorat, dont la réhabilitation est en cours.

Nous pourrons vous renseigner sur cette opération et recueillir vos dons si vous souhaitez en faire.

Plus largement, nous pourrons vous présenter l’ensemble de nos missions et les dispositifs qu’il est possible de mettre en place pour vous aider dans vos projets de restauration.

Collegiale Saint-Pierre 17 place de la Collégiale, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Jusqu'au Xe siècle il n'y eu semble-t-il qu'une chapelle dont on parte sous l'appellation de « Scotoriensis » qui figure dans les chartes et dans les chroniques d'Adémar de Chabannes, ce qui peut faire supposer la venue de moines anglo-saxons (disciples de la règle de saint Colomban, lesquels dédiaient fréquemment leurs églises à saint Pierre). Les actes et le privilège du Pape Lucius III en 1185 utilisent la forme de « Deauratensis » et à partir du XIIIe siècle la forme « Doratensis » dans la chronique d'Etienne Maleu.

Le premier texte à retenir stipule l’établissement du Chapitre par Boson le Vieux, comte de la Marche. Boson prévoyait l’installation de chanoines réguliers. Adhémar de Chabannes quant à lui parle indistinctement du monastère et des chanoines du Dorat. Ceux-ci jusqu’à la fin du Moyen Âge vécurent en communauté. Ils comptèrent dans leurs rangs saint Israël et saint Théobald, dont la collégiale garde aujourd’hui les reliques.

D’après une inscription relevée par P. Robert une nouvelle église fut entreprise en 1013, à la suite d’un incendie causé par les gens de Magnac-Laval pendant une guerre entre Bernard compte de la Marche et Hugues de Lusignan.

Des textes conservés fixent en 1063 la consécration de l'édifice par les Evêques de Limoges et de Poitiers et en 1075 celle du maître autel par l'Evêque de Lisieux. Selon la tradition liturgique, les reliques des saints furent transférées en 1130 dans la crypte.

© Fondation du patrimoine Limousin