VENEZ RENCONTRER L’AGENCE INTERIM ADECCO FALAISE Agence FALAISE Falaise

VENEZ RENCONTRER L’AGENCE INTERIM ADECCO FALAISE Mardi 4 novembre, 08h30 Agence FALAISE Calvados

Début : 2025-11-04T08:30:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00 – 2025-11-04T11:00:00

Vous désirez travailler en intérim ! Venez rencontrer l’agence ADECCO de FALAISE, échanger avec eux sur leurs besoins et proposer votre candidature. La permanence a lieu de 9H30 à 12H00 à l’agence France Travail de FALAISE

Un espace est dédié pour rencontrer ADECCO de 9H30 à 12H00. Veuillez prévoir un CV actualisé.

Agence FALAISE 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandy

