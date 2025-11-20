Venez rencontrer l’agence intérim INTERACTION à l’agence de CAEN FRESNEL Agence CAEN FRESNEL Caen

Venez rencontrer l’agence intérim INTERACTION à l’agence de CAEN FRESNEL Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence CAEN FRESNEL Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

INTERACTION agence de travail temporaire généraliste vous propose de nombreuses missions dans le secteur de l’industrie agroalimentaire : – Agents de production, Conduite de ligne, agents de conditionnement, emballage, pour des entreprises situées à VILLERS BOCAGE, ST PIERRE EN AUGE, MEZIDON CANON, PLUMETOT et COLOMBELLES. Venez les rencontrer !! Profils recherchés : flexibilité horaires, et mobilité mais débutant acceptés Attention, il est nécessaire d’être véhiculé compte tenu de la localisati

Agence CAEN FRESNEL 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524604 »}]

INTERACTION agence de travail temporaire généraliste vous propose de nombreuses missions dans le secteur de l’industrie agroalimentaire : – Agents de production, Conduite de ligne, agents de condition 1 jeune 1 solution #TousMobilisés