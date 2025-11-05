Venez rencontrer Laura S. Wild à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

NOUVEAUTÉ :

Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven : héritière d’Hazel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s’attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses vingt-deux ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules, tout en suscitant jalousies et convoitises.

Quand le chaos s’abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu’elle aime, n’a pas d’autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date… et de réveiller un vampire avide de vengeance. Quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière.

L'AUTRICE :

Laura S. Wild est une écrivaine française, auteure de new romance. My Escort Love, son premier roman, est paru en 2016 et a reçu le prix du Meilleur Roman Français du festival New Romance.

Le tome 2 est sorti en juillet 2017.

Événement gratuit sur inscription

Retrouvez Laura S. Wild à la Fnac Forum des Halles, le mercredi 5 novembre à 16h, pour une séance de dédicaces exceptionnelle à l’occasion de la sortie de son nouveau roman les Héritiers de chaos – Tome 1. L’autrice de la saga à succès Bodyguards revient avec une nouvelle histoire immanquable !

Le mercredi 05 novembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp68773-venez-rencontrer-laura-s-wild-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/