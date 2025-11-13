Venez rencontrer les employeurs du nucléaire Belleville-sur-Loire – Agence AUBIGNY SUR NERE Belleville-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T11:30:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T11:30:00

France Travail organise avec l’Association PEREN et EDF un forum de recrutement autour des métiers du nucléaire. vous aurez la possibilité de rencontrer les prestataires et les agences d’intérim: les agences d’intérims du Gien, de sully sur Loire, d’Avoine et des établissements prestataires pour des recrutements sur la centrale de Belleville et de Dampierre, ainsi que ST Laurent et d’autres centrales. Cet événement regroupe tous les acteurs du nucléaire, n’hésitez pas à venir proposer votre cand

France Travail organise avec l’Association PEREN et EDF un forum de recrutement autour des métiers du nucléaire. 1 jeune 1 solution #TousMobilisés