Venez rencontrer les entreprises de l’agroalimentaire qui recrutent sur notre secteur ! Rezé – Agence REZE Rezé

Venez rencontrer les entreprises de l’agroalimentaire qui recrutent sur notre secteur ! Mardi 4 novembre, 15h00 Rezé – Agence REZE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T15:00:00+01:00 – 2025-11-04T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T15:00:00+01:00 – 2025-11-04T16:00:00+01:00

Les entreprises de l’industrie agroalimentaire du secteur de REZE – BOUAYE recrutent, venez les rencontrer à notre agence France Travail de Rezé ! Postes proposés: conducteur de ligne, opérateur de production, responsable d’atelier, fileteur, vendeur en boulangerie sur les marchés, boulanger. N’oubliez pas d’apporter votre CV ;)

Vous pourrez rencontrer les recruteurs des entreprises suivantes : LASF (secteur du MIN à Rezé) ALVA (Rezé) NO PAIN NO GAIN (BOUAYE)

Rezé – Agence REZE 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520476 »}]

Les entreprises de l’industrie agroalimentaire du secteur de REZE – BOUAYE recrutent, venez les rencontrer à notre agence France Travail de Rezé ! La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire