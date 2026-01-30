Venez rencontrer Lyla Mars à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

Autrice :

Lyla Mars a toujours aimé transmettre des émotions. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est tournée vers l’écriture dès le plus jeune âge. Aujourd’hui citoyenne engagée, elle est ambassadrice jeunesse de l’UNICEF et défend les causes qui lui tiennent à cœur.

Nouveauté : Our Vicious Lies

Quand prétendre s’aimer est la plus dangereuse des missions.

Bella alias Wheeler le sait mieux que quiconque : mentir peut sauver. Ou détruire. Elle l’a appris au sein de la VEX, une section spéciale des services de renseignements britanniques, où elle a été façonnée pour devenir une arme invisible. Mais derrière l’espionne redoutable, demeure aussi une fille aînée qui porte le poids d’un foyer en ruine. Sa nouvelle mission : s’introduire dans le cercle fermé d’une famille aussi puissante que corrompue, en se faisant passer pour l’épouse d’un autre espion. Pas n’importe lequel. L’agent Qamari. Brillant. Implacable. Terriblement fascinant. Celui qu’elle connaît depuis qu’elle a intégré la VEX, où il était son jeune et insupportable mentor… avant qu’un sombre événement ne les lie. Aujourd’hui, ils doivent convaincre leurs cibles qu’ils s’aiment… tout en luttant contre ce qui risque de se réveiller entre eux. Car certains mensonges résonnent plus fort que la vérité. Et ceux qu’on raconte par amour sont les plus vicieux de tous.

À l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Our Vicious Lies », l’autrice sera présente lors d’une séance de dédicace le Mercredi 18 Février à 18h. Événement gratuit sur inscription

Le mercredi 18 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

