Venez rencontrer Mme CHARLOT de l’agence O2 de St Pierre en Auge Agence FALAISE Falaise

Venez rencontrer Mme CHARLOT de l’agence O2 de St Pierre en Auge Mardi 14 octobre, 14h00 Agence FALAISE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T14:00 – 2025-10-14T16:00

Fin : 2025-10-14T14:00 – 2025-10-14T16:00

Venez découvrir les opportunités professionnelles offertes par l’agence O2 St Pierre en Auge, pour les postes suivants : – Auxiliaire de vie – Garde d’enfants – Assistant ménager Pourquoi participer ? – Présentation détaillée des métiers : Comprenez les défis et les satisfactions de chaque poste. – Besoin en recrutement : Découvrez les spécificités des postes disponibles et les qualifications requises. – Entretiens individuels : Pour ceux qui souhaitent approfondir et postuler immédiatement. Conditions requises : – Possession du permis B N’hésitez pas à nous rejoindre ! Cette réunion d’information est votre chance de rencontrer directement les recruteurs, poser vos questions et envisager votre future carrière.

Présentation collective suivi d’entretien individuel

Agence FALAISE 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandy

