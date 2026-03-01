Venez rencontrer Pi Ja Ma à la Fnac Forum des Halles Fnac Forum des Halles Paris

Figure incontournable de la pop française, la musicienne, chanteuse, autrice et illustratrice Pi Ja Ma aka Pauline de Tarragon signe son grand retour à la musique avec son nouvel album, Magnetofille.

Elle tisse un univers singulier où la pop, la chanson et une douce électro s’entrelacent merveilleusement. Inspirée tant par Björk, que Plantasia, en passant par Jeannette, Mikado, ou encore Linda Perhacs, Pi Ja Ma collectionne les sons, cherche à en créer de nouveaux pour produire la musique la plus honnête et précieuse possible. Elle mêle guitare, synthés et autres sons tirés de sa collection, pour dessiner un cocon sonore fait de beau, de lenteur, de rires, et de la douceur d’un jardin d’été.

Après deux albums Nice to Meet U (2018) et Seule sous ma frange (2022), et une tournée qui l’a amenée à dépasser les frontières, elle explore aussi la littérature, signant des livres jeunesse et un roman graphique, Minuscule folle sauvage (2024). Active sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien avec humour et introspection. Passionnée par la céramique, elle crée des objets uniques.

Pi Ja Ma incarne la créativité sans limites !

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Magnetofille », Pi Ja Ma aka Pauline de Tarragon sera présente pour une séance de dédicace exceptionnelle afin de signer son grand retour à la musique ! Rendez-vous le vendredi 20 mars à partir de 18h à la Fnac Forum des Halles.

Le vendredi 20 mars 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Évènement gratuit dans la limite de places disponibles.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7, rue Pierre Lescot 75001 Paris



