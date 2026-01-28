Venez rencontrer Sixtine Dano à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

NOUVEAUTÉ :

Sibylline, Chroniques d’une escort girl

À tout juste 19 ans, Raphaëlle ressemble à toutes les jeunes filles de son âge. Fraîchement débarquée à Paris pour ses études d’archi, elle enchaîne à un rythme eff réné les cours, les nuits blanches à travailler sur ses maquettes, les soirées à servir des bières ou à refaire le monde avec sa nouvelle meilleure amie. Mais ce que ses camarades d’amphi ne savent pas c’est que certains soirs Raphaëlle se glisse dans les draps d’hôtels parisiens et récolte quelques billets verts. Avec son tout premier roman graphique, Sixtine Dano crée la surprise. Avec l’élégance de l’encre et du fusain elle dépeint les questions existentielles du passage de l’enfance à l’âge adulte, l’exploration de la féminité et des rapports de pouvoir dans une société marquée par le patriarcat et le capitalisme. Au scénario et au dessin la jeune artiste signe un récit terriblement moderne, à la fois intime et politique : une pépite graphique réussie à ne pas manquer.

ARTISTE :

Diplômée d’un master en Cinéma d’animation à Gobelins l’école de l’image, SIXTINE DANO est animatrice 2D (longs, courts-métrages, clips et pubs…), illustratrice dans l’associatif et l’édition jeunesse, ainsi que professeure d’animation. Avec 3 camarades, elle réalise en 2018 son court-métrage de fi n d’études, Thermostat 6, eco-fiction primée et sélectionnée dans de nombreux festivals. Sixtine mène également une double vie d’activiste climat auprès de plusieurs associations. Elle contribue en parallèle à la création de plusieurs collectifs d’artistes engagés (Artists for Climate, Les Artistes Alertes, Formes des Luttes). Avec Sibylline son premier roman graphique, Sixtine partage le récit intime et complexe d’une étudiante qui tombe dans la prostitution. Cette histoire est inspirée de témoignages bouleversants de réelles « escort girls » et « sugar babies » rencontrées à Paris sur plusieurs années.

Venez rencontrer Sixtine Dano ! À l’occasion de la sortie de son tout premier roman graphique « Sibylline, Chroniques d’une escort girl », la jeune autrice sera présente lors d’une séance de dédicace le 07 février 2026 à la Fnac Forum des Halles à partir de 15h00. Sur inscription.

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1 – 7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69410-venez-rencontrer-sixtine-dano-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



