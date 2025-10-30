Venez rencontrer un conseiller entreprise & échanger sur le marché du travail Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 30 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entretien individuel en vue de mieux se positionner sur le marché du travail en lien avec le projet de retour à l’emploi & la zone de mobilité.

Entretien individuel en vue de mieux se positionner sur le marché du travail en lien avec le projet de retour à l’emploi & la zone de mobilité.

Temps d’échange sur le marché du travail en vue de candidater auprès des entreprises ciblées. Point sur les techniques de recherche d’emploi à mobiliser et identification d’un besoin éventuel sur ce sujet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-30T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T10:15:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514526

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine