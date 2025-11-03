Venez rencontrez RANDSTAD pour un recrutement des métiers de l’agroalimentaire ! Lamballe-Armor – Agence LAMBALLE Lamballe-Armor

Venez rencontrez RANDSTAD pour un recrutement des métiers de l’agroalimentaire ! Lundi 3 novembre, 08h00 Lamballe-Armor – Agence LAMBALLE Côtes-d’Armor

Job Dating avec l’agence d’emploi RANDSTAD pour le recrutement dans les métiers de l’agroalimentaire

Entretiens individuels toutes les 20 minutes avec RANDSTAD Contrat de mission et/ou placement à l’issu De 9h à 12h sur rendez-vous

Lamballe-Armor – Agence RANDSTAD 22400 Lamballe-Armor Côtes-d'Armor Brittany

Job Dating avec l’agence d’emploi RANDSTAD pour le recrutement dans les métiers de l’agroalimentaire #TousMobilisés La semaine de l’industrie agroalimentaire