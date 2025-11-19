Venez supporter les féminines du Paris FC à Jean-Bouin ! Stade Jean Bouin PARIS

PFC – Benfica, mercredi 19 novembre à 21h

Déterminées et ambitieuses, les féminines du Paris FC doivent aller chercher une victoire précieuse face aux Portugaises de Benfica pour continuer de rêver en Europe. Bonne nouvelle : il reste encore des places pour assister à cette rencontre qui s’annonce palpitante !

A partir de 5 €.

PFC – Benfica header. ; Crédits : Paris FC.

PFC – Barcelone, mercredi 17 décembre à 21h

C’est un véritable monstre qui se dresse sur la route des Parisiennes. Le 17 décembre, elles affrontent le grand FC Barcelone, multiple tenant du titre. Portées par la triple Ballon d’Or Aitana Bonmati, l’équipe catalane est l’une des meilleures formations de ces dernières années. La rencontre promet d’être haletante et les joueuses de Sandrine Soubeyrand vont tenter de réaliser un véritable exploit !

Prix des places à venir.

Les féminines du Paris FC jouent leur destin en Ligue des champions avec deux matchs cruciaux qui se tiendront exceptionnellement au stade Jean-Bouin (16e). Première étape, ce mercredi, à 21h, face au Benfica Lisbonne.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 21h00 à 23h00

Le mercredi 19 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant

A partir de 5 €

Tout public.

Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS