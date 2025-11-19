Venez supporter les féminines du Paris FC à Jean-Bouin ! Stade Jean Bouin PARIS
Venez supporter les féminines du Paris FC à Jean-Bouin ! Stade Jean Bouin PARIS mercredi 19 novembre 2025.
PFC – Benfica, mercredi 19 novembre à 21h
Déterminées et ambitieuses, les féminines du Paris FC doivent aller chercher une victoire précieuse face aux Portugaises de Benfica pour continuer de rêver en Europe. Bonne nouvelle : il reste encore des places pour assister à cette rencontre qui s’annonce palpitante !
A partir de 5 €.
PFC – Barcelone, mercredi 17 décembre à 21h
C’est un véritable monstre qui se dresse sur la route des Parisiennes. Le 17 décembre, elles affrontent le grand FC Barcelone, multiple tenant du titre. Portées par la triple Ballon d’Or Aitana Bonmati, l’équipe catalane est l’une des meilleures formations de ces dernières années. La rencontre promet d’être haletante et les joueuses de Sandrine Soubeyrand vont tenter de réaliser un véritable exploit !
Prix des places à venir.
Les féminines du Paris FC jouent leur destin en Ligue des champions avec deux matchs cruciaux qui se tiendront exceptionnellement au stade Jean-Bouin (16e). Première étape, ce mercredi, à 21h, face au Benfica Lisbonne.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 21h00 à 23h00
Le mercredi 19 novembre 2025
de 21h00 à 23h00
payant
A partir de 5 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-19T22:00:00+01:00
fin : 2025-12-18T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-19T21:00:00+02:00_2025-11-19T23:00:00+02:00;2025-12-17T21:00:00+02:00_2025-12-17T23:00:00+02:00
Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS