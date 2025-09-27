Venez tester le Pickleball ! Gymnase Vaugirard-Littré PARIS

Venez tester le Pickleball ! Gymnase Vaugirard-Littré PARIS samedi 27 septembre 2025.

Réservez votre place pour la session découverte de Pickleball au Gymnase Vaugirard Littré (87 rue de Vaugirard, 6e), samedi 27 septembre 2025, de 12h30 à 14h00.

Inscrivez-vous en cliquant sur le formulaire (ICI).

Le Pickleball : un sport fun et accessible qui combine tennis, badminton et ping-pong. Parfait pour booster votre physique, technique et tactique, tout en vous amusant !

* (Visionnez la vidéo : C’est quoi le Pickleball ?)

Public : 14 ans et plus, adultes, débutants comme confirmés.

Remplissez le formulaire et recevez votre confirmation d’inscription par email.

Vite ! Les places sont limitées – ne manquez pas cette occasion !

Participez à notre séance découverte gratuite de Pickleball ce samedi 27 septembre 2025 et amusez-vous en pratiquant ce sport, avec la possibilité de poursuivre ensuite en cours payants…

Le samedi 27 septembre 2025

de 12h30 à 14h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 75 ans.

Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard 75006 PARIS

https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr