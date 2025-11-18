Venez tester les échecs ! Crédin

Venez tester les échecs !

Local de l’asso Familles Rurales Rohan Crédin Morbihan

Début : 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Envie de découvrir ou de perfectionner vos talents aux échecs ?

Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, venez passer un moment convivial et stratégique autour du jeu le plus captivant au monde.

Venez tester vos coups, apprendre de nouvelles stratégies et partager un moment de plaisir avec d’autres passionnés.

Si vous avez votre propre jeu d’échecs, n’hésitez pas à l’apporter !

Inscription obligatoire pour que nous puissions prévoir suffisamment de plateaux et organiser les boissons d’accueil. .

Local de l’asso Familles Rurales Rohan Crédin 56580 Morbihan Bretagne +33 6 69 52 00 01

