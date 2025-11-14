Venez tester vos habiletés pour travailler en agroalimentaire Agence AGEN Agen

Venez tester vos habiletés pour travailler en agroalimentaire Vendredi 14 novembre, 07h30 Agence AGEN Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T07:30:00 – 2025-11-14T11:30:00

Fin : 2025-11-14T07:30:00 – 2025-11-14T11:30:00

Vous passerez les exercices de la méthode de recrutement par simulation (MRS) pour le métier de conducteur de ligne en agroalimentaire. A l’issue, si nous validons votre profil, nous proposerons votre candidature à plusieurs entreprises agroalimentaires de la zone Agenaise.

Durée de 4h en présentiel.

Agence AGEN 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

