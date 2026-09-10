Venez visiter la Bourse du Travail, ancien Couvent des Visitandines, Bourse du Travail, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Venez visiter la Bourse du Travail, ancien Couvent des Visitandines Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Bourse du Travail Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’oeuvre picturale des frères Borboni, originaires de Bologne (Italie), découverte lors des travaux de restauration en 2021. Remontez jusqu’au 17e siècle, époque où Louis XIV, de passage à Villefranche, a pu admirer cet ensemble, qui dévoile une palette raffinée, du vert au rose.

21 place Roger-Rousset – dimanche 20 septembre • 10h-13h / 14h-18h – Accès libre – Tout public

Programme complet sur www.villefranche.net

Bourse du Travail 21 place Roger Rousset 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] Construite en 1634, l’ancienne chapelle du couvent des Visitandines fut ensuite Ecole normale, centre Justice de paix avant de devenir, en 1925, la Bourse du travail – propriété municipale que nous connaissons aujourd’hui (siège local des organisations syndicales).

Au niveau de son bâti, les murs ont été recouverts par différentes couches d’enduit au fil de sa longue histoire qui vit sa vocation religieuse prendre une orientation résolument laïque. Et c’est ainsi que les foisonnantes peintures murales d’inspiration bibliques – admirée par le jeune Louis XIV – furent cachées à la vue.

Jusqu’à ce qu’un chantier de rénovation complète (2021/2023) ne remette fortuitement au jour des bribes de décorations d’origine ! La Ville a décidé alors de leur restauration patrimoniale. Sous la houlette de cabinets spécialisés, la restauration des peintures murales signées Domenico Borboni a permis de restituer un lieu magnifique.

La mise en accessibilité des locaux étaient également très importantes pour les élus de la collectivité, c’est chose faite avec l’installation d’un ascenseur ainsi que des rampes pour les escaliers. Accès PMR.

Venez découvrir l’oeuvre picturale des frères Borboni, originaires de Bologne (Italie), découverte lors des travaux de restauration en 2021. Remontez jusqu’au 17e siècle, époque où Louis XIV, de à a …

©ServiceCommunication Ville de Villefranche