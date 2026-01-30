Venez visiter la crypte du prieuré prieuré notre dame du desert Les Baux-de-Breteuil
Venez visiter la crypte du prieuré prieuré notre dame du desert Les Baux-de-Breteuil vendredi 29 mai 2026.
Venez visiter la crypte du prieuré
prieuré notre dame du desert 20 route de ste Suzanne Les Baux-de-Breteuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-29 12:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Le cellier de notre dame du désert. Illumination et ouverture de la crypte médiévale. .
prieuré notre dame du desert 20 route de ste Suzanne Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie +33 60875662 houtartfred@gmail.com
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English : Venez visiter la crypte du prieuré
L’événement Venez visiter la crypte du prieuré Les Baux-de-Breteuil a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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