Venez visiter la station d’épuration de Maxéville Métropole du Grand Nancy exploité par Sovem, filiale de Veolia Station d’épuration Veolia Eau Maxéville

Venez visiter la station d’épuration de Maxéville Métropole du Grand Nancy exploité par Sovem, filiale de Veolia Mardi 4 novembre, 10h00 Station d’épuration Veolia Eau Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-11-04T10:00:00+01:00 – 2025-11-04T12:30:00+01:00

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de la visite du site Veolia, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

VEOLIA, avec TERRA – Place des Compétences Vertes, vous invite à découvrir la station d’épuration de Maxéville Métropole du Grand Nancy exploité par Sovem, filiale de Veolia et ses métiers de traitement des eaux usées

Station d'épuration Veolia Eau Avenue de la Meurthe 54320 Maxéville Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Avec TERRA – Place des Compétences Vertes, faites un parcours immersif pour découvrir des métiers d’avenir liés à la transition écologique et au développement durable Eau Veolia