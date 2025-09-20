Venez visiter le manoir de Bel Air Manoir de Bel Air Brélès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres samedi et dimanche.

Le stationnement se fera sur le parking public situé sur les bords de la RD27, à hauteur des ruines du moulin de Bel Air.

Manoir de Bel Air 29810, Brélès Brélès 29810 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090484;https://www.patrimoine-iroise.fr/culturel/civil/Bel-Air.php Le manoir de Bel Air est un manoir du XVIème siècle, classé Monument Historique depuis 1993. C’est une construction typique de la fin du Moyen-Age breton, comportant quelques éléments d’ornementation Renaissance. Situé sur la rive nord de l’Aber Ildut, il présente la particularité de disposer d’un quai et d’une cale. Parking le long de la RD 27, près de l’ancien moulin de Bel Air

Journées européennes du patrimoine 2025

@ C. de Gouvion Saint Cyr