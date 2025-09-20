Venez visiter le théâtre Aimé Césaire et le Bureau d’Aimé Césaire Théâtre et espace muséal Aimé Césaire Fort-de-France

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025 :

9h30-14h : Visite libre et gratuite du Théâtre Aimé Césaire et Bureau d’Aimé Césaire

Théâtre et espace muséal Aimé Césaire 47 Rue de la Republique, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 596596594329 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-bureau-daime-cesaire-espace-museal L’hôtel de ville est construit à partir de 1848 par un entrepreneur dénommé Krous. Il est détruit par un incendie en 1890 et un cyclone en 1891. Un nouveau bâtiment est inauguré en septembre 1901. La façade est ornée des armes de la ville et de la devise patriotique « Semper Francia » : la France toujours. Doté d’un campanile, le nouvel édifice est un bel exemple de construction antillaise avec une forte présence du bois et des décors de frises dentelées. A l’intérieur, au premier étage, une statue, de 1879, due à Albert Carrier-Belleuse, représente un esclave dont les fers viennent d’être brisés ; le socle porte les noms de tous les membres du gouvernement provisoire de 1848. Un théâtre à l’italienne a ensuite été construit à l’arrière.

