Venez visiter l’entreprise Hydrachim au Pertre ! # SEMAINE DE L’INDUSTRIE Le Pertre – Agence VITRE Le Pertre

Venez visiter l’entreprise Hydrachim au Pertre ! # SEMAINE DE L’INDUSTRIE Le Pertre – Agence VITRE Le Pertre jeudi 20 novembre 2025.

Venez visiter l’entreprise Hydrachim au Pertre ! # SEMAINE DE L’INDUSTRIE Jeudi 20 novembre, 13h00 Le Pertre – Agence VITRE Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T15:30:00+01:00

Venez visiter l’entreprise Hydrachim au Pertre ! Que vous soyez débutante ou en reconversion, cette visite d’entreprise vous offre l’opportunité de vous rendre compte concrètement de son activité et des différents métiers proposés. Rejoignez-nous pour maximiser vos chances de trouver un emploi dans ce domaine enrichissant. Inscrivez-vous en ligne

La visite se tiendra à Hydrachim au Pertre, 31 rue Saint de Poix. Le déroulé de la matinée : • Présentation de l’entreprise • Visite du poste de trava

Le Pertre – Agence VITRE 35370 Le Pertre Le Pertre 35370 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517889 »}]

Venez visiter l’entreprise Hydrachim au Pertre ! #TousMobilisés 1 jeune 1 solution