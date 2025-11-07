Venez visiter l’exposition Les ateliers d’art des grands magasins, vitrines de l’Art déco Bibliothèque Forney Paris
La bibliothèque Forney vous invite à découvrir un aspect peu connu de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925 avec cette exposition centrée sur les ateliers d’art des grands magasins.
Organisée par le ministère du Commerce et de l’Industrie, elle a donné une large place aux grands magasins et à leurs ateliers d’art. Créés peu de temps auparavant, ces derniers ont joué un rôle de premier plan dans la recherche artistique des années 1920 et 1930 et dans le renouvellement des arts décoratifs français.
Le Printemps fait figure de précurseur en fondant dès 1912
Primavera, dirigé par Charlotte Chauchet-Guilleré. Dans les années 1920, ses
concurrents, Les Galeries Lafayette, Le Bon Marché et les Grands Magasins du
Louvre, se dotent également d’ateliers de création. Dirigés par des artistes
décorateurs de renom – Maurice Dufrène pour La Maîtrise, Paul Follot pour
Pomone, Étienne Kohlmann pour Studium Louvre – ces ateliers font travailler
des dessinateurs et dessinatrices talentueux qui inventent de nouveaux motifs déclinés
sur tissu ou en papier peint, des objets décoratifs et des meubles modernes.
Des visites guidées vous sont proposées pour mieux appréhender cette époque charnière de création d’un nouveau style : l’Art déco !
Visites guidées sur réservation le vendredi à 17h30 – lien ci-contre
Visites guidées sans réservation le samedi à 15h
Du mardi 04 novembre 2025 au samedi 28 février 2026 :
samedi
de 15h00 à 16h00
vendredi
de 17h30 à 18h30
gratuit
Réservation obligatoire pour la visite du vendredi !
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
