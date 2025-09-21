Venez visiter notre plus proche étoile : le soleil Tumulus de Dissignac Saint-Nazaire

Venez visiter notre plus proche étoile : le soleil Dimanche 21 septembre, 14h00 Tumulus de Dissignac Loire-Atlantique

Sans inscription, le public sera accueilli à l’extérieur de la zone clôturée du Tumulus.

Les instruments des membres de l’association seront mis à disposition du public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association nazairienne d’astronomie vous invite à observer notre étoile, le Soleil, et à comprendre son influence sur la construction du tumulus de Dissignac.

Archéoastronomie au tumulus

Le Soleil a influencé la construction des structures mégalithiques au Néolithique. Près de l’enceinte du tumulus, l’association nazairienne d’astronomie vous propose d’observer cet astre.

Avec des instruments d’observation spéciaux, sans danger pour les yeux, vous pourrez examiner les caractéristiques physiques de l’étoile la plus proche de la Terre.

Un jeu sur les expressions utilisées dans le langage courant met en évidence ce que les objets du ciel peuvent apporter au patrimoine vivant.

Tumulus de Dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228540640 https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/tumulus-de-dissignac Le dolmen daterait de 4300 avant J.C.

Photographie du soleil réalisée par un des astrophotographes du club d’astronomie. @ Club d’astronomie de Saint-Nazaire