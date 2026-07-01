Venez visiter une église reconstruite au XVIe siècle, Église Saint-Aventin, Creney-près-Troyes

Informations pratiques

Venez visiter une église reconstruite au XVIe siècle Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Aventin Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Prenez le temps de vous arrêter dans cette église classée au titre des monuments historiques pour découvrir ses vitraux exceptionnels !

Église Saint-Aventin 32 Rue de la République, 10150 Creney-près-Troyes, France Creney-près-Troyes 10150 Aube Grand Est 0325818260 https://creney.fr

Prenez le temps de vous arrêter dans cette église classée au titre des monuments historiques pour découvrir ses vitraux exceptionnels !

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