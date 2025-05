VENEZ VISITER VOTRE FORÊT – Rue du Vieux Château Clamecy, 31 mai 2025 10:00, Clamecy.

Nièvre

VENEZ VISITER VOTRE FORÊT Rue du Vieux Château Mairie Clamecy Clamecy Nièvre

VENEZ VISITER VOTRE FORÊT Plongez au cœur de la forêt communale de Clamecy ! Amoureux-se de la nature, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les trésors de la forêt communale de Clamecy lors d’une balade guidée de 2h aux côtés des techniciens forestiers de l’ONF ! À partir de 10h, laissez-vous guider à travers les sentiers pour explorer la faune, la flore et le rôle de l’ONF dans la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel Venez en famille, entre amis ou en solo pour une matinée riche en découvertes et en air pur ! Places limitées, inscrivez-vous vite ! Une navette gratuite vous conduira directement au point de départ pour un trajet confortable et écoresponsable. Inscription obligatoire contact@mairie-clamecy.fr en précisant vos nom / prénom / mail / numéro de téléphone et nombre de participants .

