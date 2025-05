Venez vivre une expérience autour de l’énergétique – Route de Charols Cléon-d’Andran, 17 mai 2025 14:00, Cléon-d'Andran.

Drôme

Venez vivre une expérience autour de l’énergétique Route de Charols 100 avenue de la résistance et e la déportation Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Gratuit pour les moins de 15 ans.

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Partez à la découverte des bols tibétains et de l’univers des chakras !

Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 49 54 46 qigongetsante26@gmail.com

English :

Discover Tibetan bowls and the world of chakras!

German :

Entdecken Sie die tibetischen Klangschalen und die Welt der Chakras!

Italiano :

Scoprite le ciotole tibetane e il mondo dei chakra!

Espanol :

Descubra los cuencos tibetanos y el mundo de los chakras

L’événement Venez vivre une expérience autour de l’énergétique Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2025-05-10 par Montélimar Tourisme Agglomération