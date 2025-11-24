Exposition photographique Un Monde sans Barrière de l’association SolAir Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition photographique Un Monde sans Barrière de l’association SolAir

Du 24/11 au 06/12/2025 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Vernissage de l’exposition le samedi 29 novembre à 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’exposition photo Un Monde sans Barrière à l’Office de Tourisme de La Ciotat proposée par l’association SolAir. 15 portraits et témoignages audio pour une immersion sensible autour du handicap. Une aventure humaine forte et inclusive.

L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille l’exposition Un Monde sans Barrière, une expérience immersive autour du handicap, née d’une collaboration entre des lycéennes en BTS NDRC, Mme Myriam Laskar (enseignante) et l’association SolAir Laboratoire de Créativité.

Ce projet met en lumière une aventure humaine forte, où la rencontre avec le handicap transforme les regards et crée des liens profonds.



L’exposition se compose de 15 portraits de personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles. Chaque image est accompagnée d’un témoignage audio, permettant d’entendre la voix et le récit de vie des modèles.

Des carnets de bord sont également mis à disposition du public en plusieurs formats braille, FALC (Facile à Lire et à Comprendre) et version classique.



Déjà présentée à la Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations de Marseille, à l’ESAT La Gauthière et au Lycée Marcel Pagnol, l’exposition poursuit son itinérance et s’installe à La Ciotat pour une nouvelle étape de sensibilisation.



Créée en 2021 et basée à La Ciotat, l’association SolAir, laboratoire de Créativité, œuvre pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, qu’il soit visible ou invisible, ainsi que pour le soutien des aidants. Elle développe des actions de sensibilisation à travers des ateliers ludiques, des projets artistiques et des initiatives culturelles innovantes, afin de promouvoir une société plus inclusive et ouverte à la diversité.



Un Monde sans barrière invite ainsi chacun à dépasser les préjugés, à s’ouvrir à une meilleure compréhension de la diversité humaine et à partager une expérience à la fois sensible et inspirante.



Nous vous invitons à venir découvrir cette exposition et à vivre, vous aussi, cette rencontre unique et émouvante. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

English :

Come and discover the photo exhibition A World Without Barriers at the La Ciotat Tourist Office, organised by the SolAir association. Fifteen portraits and audio testimonials offer a sensitive immersion into the world of disability. A powerful and inclusive human adventure.

German :

Entdecken Sie die Fotoausstellung, Eine Welt ohne Barrieren im Fremdenverkehrsamt von La Ciotat, die vom Verein SolAir organisiert wird. 15 Porträts und Audioberichte laden zu einer sensiblen Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung ein. Ein eindrucksvolles und integratives menschliches Abenteuer.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra fotografica Un Mondo senza Barriere presso l’Ufficio del Turismo di La Ciotat, proposta dall’associazione SolAir. 15 ritratti e testimonianze audio per un’immersione sensibile sul tema della disabilità. Un’avventura umana forte e inclusiva.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición fotográfica Un Mundo sin Barreras en la Oficina de Turismo de La Ciotat, organizada por la asociación SolAir. Quince retratos y testimonios en audio para una inmersión sensible en torno a la discapacidad. Una aventura humana intensa e inclusiva.

