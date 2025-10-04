Venez-vous amuser à tous les étages ! Médiathèque du Sandettie Boulogne-sur-Mer

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Quel que soit votre âge, venez-vous amuser à tous les étages ! Jeux rigolos et jeux vidéo, défis-lectures loufoques, quiz musical, ciné minutes, pochettes surprises, goûter brioché…Et profitez de votre venue pour découvrir nos toutes nouvelles Conteuses ! Les boîtes à histoires Merlin, Bookinou et Max seront désormais empruntables pour le plus grand plaisir de vos enfants.

Médiathèque du Sandettie 1 Rue de Wissant, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321101270 http://lequadrant.boulogne-sur-mer.fr

