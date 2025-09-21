Venez vous relooker pour la rentrée ! Tendance 19 Paris
Venez vous relooker pour la rentrée ! Tendance 19 Paris dimanche 21 septembre 2025.
Au programme :
Vide-dressing : des pépites mode pour renouveler votre garde-robe.
Nail-art : laissez-vous tenter par une manucure de saison.
Food corner : de quoi se régaler entre deux trouvailles.
Un moment idéal pour profiter de son dimanche !
Rejoignez-nous pour une journée conviviale au cœur de Tendance 19 le dimanche 21 septembre de 11h00 à 18h00
Le dimanche 21 septembre 2025
de 11h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-21T14:00:00+02:00
fin : 2025-09-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-21T11:00:00+02:00_2025-09-21T18:00:00+02:00
Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris
https://www.tendance19.fr/collect/description/609451-q-shop-drink-21-septembre?header=%2Fpage%2F3511636-shop-drink-21-sept +33769129216 tendanceparis19@gmail.com