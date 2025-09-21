Venez vous relooker pour la rentrée ! Tendance 19 Paris

Venez vous relooker pour la rentrée ! Tendance 19 Paris dimanche 21 septembre 2025.

Au programme :

Vide-dressing : des pépites mode pour renouveler votre garde-robe.

Nail-art : laissez-vous tenter par une manucure de saison.

Food corner : de quoi se régaler entre deux trouvailles.

Un moment idéal pour profiter de son dimanche !

Rejoignez-nous pour une journée conviviale au cœur de Tendance 19 le dimanche 21 septembre de 11h00 à 18h00

Le dimanche 21 septembre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/609451-q-shop-drink-21-septembre?header=%2Fpage%2F3511636-shop-drink-21-sept +33769129216 tendanceparis19@gmail.com