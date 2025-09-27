Venez vous ressourcer à l’O des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Venez profiter d’une heure de massage shiatsu et d’une heure dans l’espace détente au centre aquatique l’O des Sucs pour ressortir pomponné.e et détendu.e !

English :

Come and enjoy an hour of shiatsu massage and an hour in the relaxation area at the L’O des Sucs aquatic center to leave feeling pampered and relaxed!

German :

Genießen Sie eine einstündige Shiatsu-Massage und eine Stunde im Entspannungsbereich des Wassersportzentrums L’O des Sucs und kommen Sie frisch geputzt und entspannt wieder heraus!

Italiano :

Venite a godervi un’ora di massaggio shiatsu e un’ora nell’area relax del centro acquatico L’O des Sucs e lasciatevi coccolare e rilassare!

Espanol :

Venga a disfrutar de una hora de masaje shiatsu y una hora en la zona de relajación del centro acuático L’O des Sucs y salga de allí mimado y relajado

