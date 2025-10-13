Venez-vous tester au code de la route Joué-lès-Tours

Venez-vous tester au code de la route Joué-lès-Tours lundi 13 octobre 2025.

Venez-vous tester au code de la route

4 Rue Lavoisier Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-13 11:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-13

Dans la cadre de Journées Portes Ouvertes France Services, l’association Résoudre organise des sessions de test au code de la route.

Dans la cadre de Journées Portes Ouvertes France Services, l’association Résoudre organise des sessions de test au code de la route. .

4 Rue Lavoisier Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 91 43 sebastien.resoudre@gmail.com

English :

As part of the France Services Open Days, the Résoudre association is organizing driving test sessions.

German :

Im Rahmen der Tage der offenen Tür France Services organisiert der Verein Résoudre Testsitzungen für die Straßenverkehrsordnung.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate aperte dei servizi francesi, l’associazione Résoudre organizza sessioni di prova di guida.

Espanol :

En el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de France Services, la asociación Résoudre organiza sesiones de examen de conducir.

L’événement Venez-vous tester au code de la route Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-06 par ADT 37