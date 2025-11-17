Venir découvrir la belle entreprise Elis (blanchisserie industrielle), ses métiers et ses opportunités Marcq-en-Barœul – Agence LA MADELEINE Marcq-en-Barœul

Venir découvrir la belle entreprise Elis (blanchisserie industrielle), ses métiers et ses opportunités Marcq-en-Barœul – Agence LA MADELEINE Marcq-en-Barœul lundi 17 novembre 2025.

Venir découvrir la belle entreprise Elis (blanchisserie industrielle), ses métiers et ses opportunités Lundi 17 novembre, 12h30 Marcq-en-Barœul – Agence LA MADELEINE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T12:30:00 – 2025-11-17T15:30:00

Fin : 2025-11-17T12:30:00 – 2025-11-17T15:30:00

Groupe international spécialisé dans les services de location et d’entretien du linge professionnel (linge plat, vêtements de travail, linge de salle de bain pour les hôtels, etc. ), le groupe Elis est l’un des leaders européens de ce secteur. Nous vous proposons de visiter l’entreprise située à Marcq-en-Baroeul.

Visite en petit groupe de l’entreprise, présentation de ses différents postes de travail et métiers (opérateurs, technicien de maintenance, conducteur, agents de quai…. ). Présentati

Marcq-en-Barœul – Agence LA MADELEINE 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522195 »}]

Groupe international spécialisé dans les services de location et d’entretien du linge professionnel (linge plat, vêtements de travail, linge de salle de bain pour les hôtels, etc. La semaine de l’industrie Recrutement