Venir écrire à Saint-Nazaire, Médiathèque de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Venir écrire à Saint-Nazaire Jeudi 19 mars, 18h00 Médiathèque de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Entrée libre sur inscription

Début : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:00:00+01:00

Rencontre littéraire dans le cadre de la résidence d’écriture à la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) de Saint-Nazaire, en France.

Médiathèque de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0244734560 »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Rencontre avec Mavi Diabankana