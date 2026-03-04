Venir écrire à Saint-Nazaire, Médiathèque de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
Entrée libre sur inscription
Rencontre littéraire dans le cadre de la résidence d’écriture à la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) de Saint-Nazaire, en France.
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Rencontre avec Mavi Diabankana