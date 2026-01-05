Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens Luxeuil-les-Bains

Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens Luxeuil-les-Bains vendredi 24 avril 2026.

Centre ville et Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26

2026-04-24

Un week-end où près d’une centaine de personnes paradent et déambulent en costume vénitien au milieu des monuments classés de la ville. Venez admirer les parades de l’association Venise à Luxeuil, en costumes vénitiens.
Une centaine de personnes costumées venant de l’Est de la France et certaines de Belgique !

Programme en cours.   .

Centre ville et Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 29 23 72  venisealuxeuil@gmail.com

