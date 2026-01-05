Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens Luxeuil-les-Bains
Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens Luxeuil-les-Bains vendredi 24 avril 2026.
Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens
Centre ville et Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Un week-end où près d’une centaine de personnes paradent et déambulent en costume vénitien au milieu des monuments classés de la ville. Venez admirer les parades de l’association Venise à Luxeuil, en costumes vénitiens.
Une centaine de personnes costumées venant de l’Est de la France et certaines de Belgique !
Programme en cours. .
Centre ville et Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 29 23 72 venisealuxeuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens
L’événement Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)