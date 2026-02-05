VENISE LOZERIENNE TRAIL La Canourgue

VENISE LOZERIENNE TRAIL La Canourgue dimanche 29 mars 2026.

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le Venise Lozérienne Trail, c’est un rendez-vous nature posé au cœur de la Lozère, à La Canourgue.
Trois distances trail
9 km 350 m D+
17 km 600 m D+
28 km 800 m D+
Inscriptions avant le 27 mars sur milesrepublic.com
Trois formats, une même promesse courir dehors, librement, avec le terrain comme seul juge.
Des parcours tracés sur chemins et sentiers, avec quelques portions ouvertes à la circulation vigilance activée, regard loin devant.
Des épreuves en semi-autonomie tu gères ton effort, ton hydratation, ton énergie.
Une organisation qui joue collectif respect des consignes, respect des autres, respect du terrain.

English :

The Venise Lozérienne Trail is a nature event set in the heart of the Lozère region, at La Canourgue.
Three trail distances
9 km 350 m D+ climb
17 km 600 m D+ climb
28 km 800 m D+
Registration before March 27 on milesrepublic.com

